Stavo giocando a tennis con Ruud van Nistelrooy Alex Ferguson ha iniziato a scherzare per distrarlo e alla fine ho vinto Diego Forlan ricorda la sua prima conversazione con il leggendario allenatore del Manchester United

Diego Forlan ha ricordato la sua prima conversazione con l’allenatore di una storica squadra di calcio, avvenuta quando si unì al club nel gennaio 2002. In quell’occasione, Forlan ha raccontato di aver giocato a tennis con un ex calciatore e di come l’allenatore abbia iniziato a scherzare per distrarlo, portandolo alla vittoria. La sua esperienza in uno degli spogliatoi più esigenti del calcio è iniziata in quegli anni.

Quando Diego Forlan firmò per il Manchester United nel gennaio 2002, entrò in uno degli spogliatoi più esigenti del calcio. La squadra dei Red Devils era piena di professionisti esperti, vincitori seriali e, soprattutto, un manager che nessuno nel gioco avrebbe mai osato contrastare. La reputazione di Sir Alex Ferguson lo ha preceduto negli anni 2000, ma per Forlan i suoi primi incontri con lo scozzese hanno rivelato un lato diverso della leggenda del Manchester United. “La prima volta che abbiamo parlato è stato al telefono”, racconta Forlan QuattroQuattroDue mentre ricorda la sua presentazione a Ferguson prima di trasferirsi in Inghilterra. “Avevo studiato in una scuola bilingue, quindi nonostante il forte accento di Sir Alex e i miei nervi, siamo riusciti a capirci”, aggiunge, sottolineando un primo scambio un po’ insolito.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Stavo giocando a tennis con Ruud van Nistelrooy, Alex Ferguson ha iniziato a scherzare per distrarlo e alla fine ho vinto” Diego Forlan ricorda la sua prima conversazione con il leggendario allenatore del Manchester United Notizie correlate “Spesso mi dava piccoli avvertimenti quando non giocavo bene” Nani racconta di aver giocato con Sir Alex Ferguson, icona del Manchester UnitedNani è uscito inaspettatamente dal ritiro nel gennaio 2026, firmando per il club della Premier League kazaka Aktobe all’età di 39 anni. “Prima o poi” Il contendente dell’allenatore del Manchester United è pronto a colloquiFa notizia quanto riportato poco fa sul web: La caccia all’allenatore del Manchester United si intensifica con l’avvicinarsi della fine della...