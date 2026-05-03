Paura in piazza Cavour | Picchiato da tre italiani che poi sono fuggiti

Una notte movimentata in piazza Cavour, nel centro di Ancona, dove un uomo è stato aggredito da tre persone di nazionalità italiana che poi sono fuggite. L’episodio è avvenuto in piena zona pedonale e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto cure mediche. Le autorità stanno cercando di identificare e rintracciare gli aggressori.

Una nottata movimentata nella zona di piazza Cavour, in pieno centro ad Ancona, dove è scattato un intervento congiunto da parte dei sanitari e delle forze dell’ordine, in seguito alla segnalazione di un trentottenne di origini marocchine che avrebbe riferito di essere stato preso a pugni da tre persone di origini italiane. Non sono noti i contorni dell’accaduto, che si sarebbe verificato nei pressi del capolinea degli autobus adiacente la stessa piazza, che poi dovranno essere ricostruiti nel dettaglio. Ma in considerazione della vicenda, nel cuore cittadino sono arrivati i militi della Croce Gialla di Ancona insieme ai carabinieri, dopo la chiamata al Numero unico delle emergenze 112 da parte del trentottenne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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