Siamo fuggiti da Dubai per paura in auto e poi a piedi fino all?Oman Il racconto del fermano Ludovico Vallasciani

Un uomo di Porto San Giorgio ha raccontato di essere fuggito da Dubai, in auto e poi a piedi, fino all’Oman. Dopo aver udito i missili e visto i detriti cadere sulla città, lui e altri sono partiti con un’auto a noleggio e si sono diretti nel deserto, percorrendo circa due chilometri prima di trovare rifugio. La testimonianza descrive i momenti di paura vissuti durante la fuga.

PORTO SAN GIORGIO Dopo aver sentito i missili infrangersi sopra il cielo di Dubai e i detriti cadere in città, la fuga con un'auto a noleggio verso il deserto, due chilometri percorsi a piedi verso il confine con l'Oman, il soggiorno in un hotel, in attesa degli sviluppi della delicata situazione internazionale. Un weekend concitato, quello vissuto da una coppia di marchigiani che si trovava negli Emirati Arabi per lavoro. Lui è Ludovico Vallasciani, 34enne pubblicitario di Fermo, insieme alla moglie, originaria di Porto San Giorgio. Per motivi professionali trascorrono circa tre mesi l'anno in quella zona del Medio Oriente, diventata ormai una seconda casa.