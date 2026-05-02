Botte in piazza Cavour un 38enne straniero racconta | In tre mi hanno picchiato
Un uomo di 38 anni, di origine marocchina, ha riferito di essere stato aggredito e picchiato da tre persone mentre si trovava in piazza Cavour. L’episodio si è verificato nella serata di ieri e l’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce Gialla e dai carabinieri intervenuti sul posto. La vittima ha raccontato di essere stata colpita con pugni durante l’aggressione.
ANCONA - Preso a pugni da tre anconetani mentre si trova in piazza Cavour. E' il racconto di un 38enne marocchino, soccorso nella serata di ieri dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e dai carabinieri. L'uomo ha raccontato ai militari di essere stato picchiato da un gruppetto di italiani.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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