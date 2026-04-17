Momenti di paura sull’A1 auto sbanda tra le corsie dell’autostrada | ubriaco il 20enne al volante

Un giovane di 20 anni è stato fermato dalla Polizia mentre guidava in modo pericoloso sull’autostrada A1, sbandando tra le corsie. I controlli hanno rivelato che era sotto l’effetto dell’alcol. Dopo essere stato fermato, il conducente è stato denunciato e poi espulso dal territorio nazionale. La scena ha causato momenti di paura tra gli automobilisti presenti.

Guidava sull’autostrada A1 sbandando pericolosamente sotto l’effetto dell’alcol. Per fortuna il conducente è stato fermato dalla Polizia, denunciato e successivamente espulso dal territorio nazionale. L’attività rientra nelle iniziative decise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Lodi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e prevenire fenomeni di criminalità diffusa. Durante i controlli lungo la viabilità extraurbana, gli agenti della Polizia Stradale di Lodi hanno fermato il conducente di un’auto che procedeva in modo pericoloso sull’A1, sbandando ripetutamente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Momenti di paura sull’A1, auto sbanda tra le corsie dell’autostrada: ubriaco il 20enne al volante Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada Notizie correlate Paura in A14, malore improvviso al volante: l’elisoccorso atterra in autostrada tra le auto in codaL'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. Camion sbanda e si schianta sull’Autostrada A1: 8 chilometri di coda in direzione NapoliL'incidente si è verificato in corrispondenza dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in direzione del capoluogo campano, mandando in tilt il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Momenti di paura in quota, escursionista colta da un malore sulla ferrata: in azione i soccorsi con l'elicottero, 40enne elitrasportata in ospedale; Crolla un muro sulla provinciale, momenti di paura nel Salento: strada chiusa; Gli ostaggi: Momenti di paura, ma sangue freddo per salvarci; Auto in fiamme sulla Sr71: momenti di paura, soccorsi e rogo. Giovane esce dall'abitacolo prima che sia troppo tardi. Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per un uomo: in azione i soccorsiSEDICO. Perde il controllo dell'auto e finisce per ribaltarsi. Momenti di paura nel corso della mattinata lungo la strada provinciale SP635, nel territorio comunale di Sedico, a causa di un incidente ... ildolomiti.it Momenti di paura sul Garda: fiamme in un appartamento. Due intossicati trasportati in ospedaleRIVA DEL GARDA. Momenti di grande paura nella tarda serata di ieri, domenica 12 aprile, a Riva del Garda, in via Pascoli. Al piano terra di un condominio si è scatenato un incendio, con un'alta colonn ... ildolomiti.it Martina Franca, uomo con pistola in mano in piazza Momenti di paura martedì sera a Martina Franca in piazza XX Settembre. Intorno alle 21:00, un uomo sarebbe stato avvistato accovacciato vicino ad una gioielleria con una pistola appoggiata a terra. Le fo facebook Momenti di popolo. Roba vera, che mi emoziona. x.com