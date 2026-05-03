In occasione della Festa dei Lavoratori, è stato siglato un nuovo accordo tra il sindaco e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. L’intesa mira a migliorare lo sviluppo locale e a tutelare i diritti dei cittadini. La firma è avvenuta alla presenza delle parti coinvolte, con l’obiettivo di promuovere iniziative condivise per una comunità più equa.

Nuovo accordo tra sindaco, Cgil, Cisl e Uil, in occasione della Festa dei Lavoratori, con l’obiettivo di qualificare lo sviluppo locale e rafforzare i diritti dei cittadini. Il documento firmato giovedì si propone di migliorare l’azione amministrativa e sindacale sul territorio a sostegno di una qualità e una prospettiva occupazionale migliore in linea con gli sviluppi tecnologici della digitalizzazione. Proprio a un miglioramento degli accessi alle risorse digitali della Pubblica amministrazione punta l’accordo con i sindacati, prevedendo percorsi dedicati ai meno esperti per comprendere come muoversi all’interno di uffici comunali virtuali e sportelli online.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto Comune-sindacati. Le intese per i cittadini: "Una comunità più giusta"

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