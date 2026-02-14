Nocera Inferiore | Casa di Comunità si sposta in centro vittoria per i cittadini e sindacati dopo una lunga battaglia
A Nocera Inferiore, la Casa di Comunità si trasferisce nel cuore della città dopo anni di proteste e pressioni da parte dei cittadini. La decisione arriva in seguito alle richieste di chi voleva un presidio più accessibile e vicino alle zone centrali. Ora, gli abitanti sperano di poter usufruire più facilmente dei servizi sanitari senza dover affrontare lunghi spostamenti.
Nocera Inferiore, la Casa di Comunità si sposta al centro città: un traguardo raggiunto grazie alla mobilitazione civica. La Casa di Comunità di Nocera Inferiore cambierà sede, passando da via Fiano, una zona periferica, al cuore della città, in via Ricco. La decisione, formalizzata dall’Asl Salerno con una delibera dell’11 febbraio, rappresenta una vittoria per i cittadini e le associazioni locali, che da mesi si battevano per una collocazione più accessibile della struttura. Il trasferimento, finanziato con fondi del PNRR, mira a migliorare l’offerta sanitaria territoriale e alleggerire la pressione sull’ospedale Umberto I.🔗 Leggi su Ameve.eu
Casa di Comunità a Nocera Inferiore, c'è il cambio di sede: il plauso della Fp Cgil
La Fp Cgil ha accolto con entusiasmo il trasferimento della nuova Casa di Comunità di Nocera Inferiore, deciso dall’Asl di Salerno il 11 febbraio scorso.
