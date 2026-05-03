Pattinaggio artistico a rotelle | doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi Show

Durante gli Europei di pattinaggio artistico a rotelle, l’Italia ha ottenuto una doppietta nel settore del Precision, consolidando la sua posizione come seconda forza continentale. I risultati hanno visto anche buone performance nel settore dei Gruppi Show, contribuendo a rafforzare la presenza italiana in questa disciplina. La competizione ha visto numerose squadre sfidarsi in diverse categorie, con i pattinatori azzurri che hanno dimostrato solidità e determinazione.

Una buona Italia si conferma seconda forza continentale nella fascinosa disciplina riservata ai Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a rotelle, così come confermano i responsi dei Campionati Europei 2026, andati in scena questa settimana proprio nel nostro Paese, precisamente presso la Zoppas Arena di Conegliano Veneto. Il sorriso più grande è arrivato nella specialità del sincronizzato Senior, complice una splendida doppietta tricolore maturata grazie al trionfo del Precision Skate di Bologna (“ Don’t leave me ”)e del Sincro Roller (“ Bolero” ), rispettivamente oro e argento con i primi classificati abili a spuntarla di un’incollatura, raccogliendo 79.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi Show Notizie correlate Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi Show e Precision 2026: i team italiani al via. Ci sono Neovis e DivisionSi avvicina sempre più la prima rassegna continentale della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Leggi anche: Pattinaggio artistico a rotelle, a Reggio Emilia i Campionati Italiani Gruppi Show e Precision Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tutto pronto a Conegliano per gli Europei dei Gruppi; Conegliano, entrano nel vivo gli europei di pattinaggio a rotelle: attesi un migliaio di atleti; Un’emozionante giornata di festa. Pattinaggio artistico a rotelle: doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi ShowUna buona Italia si conferma seconda forza continentale nella fascinosa disciplina riservata ai Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a ... oasport.it Europei di pattinaggio a rotelle: Neovis e Division guidano l'Italia a ConeglianoL'attesa cresce per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, un evento di prestigio dedicato alle specialità di Gruppi Show e Precision. La rassegna continentale si svolgerà in ... it.blastingnews.com Campionato Italiano Gruppi Show 2026 – pt. 2 Dopo i gruppi, anche nella specialità quartetti la Gioca Pattinaggio scende in pista ai Campionati Italiani 2026 di Reggio Emilia con due formazioni. UNDI – “L’anarchia del cornetto” “Lo chef si illude fiero regna - facebook.com facebook