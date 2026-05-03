Pattinaggio artistico a rotelle | doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi Show

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Europei di pattinaggio artistico a rotelle, l’Italia ha ottenuto una doppietta nel settore del Precision, consolidando la sua posizione come seconda forza continentale. I risultati hanno visto anche buone performance nel settore dei Gruppi Show, contribuendo a rafforzare la presenza italiana in questa disciplina. La competizione ha visto numerose squadre sfidarsi in diverse categorie, con i pattinatori azzurri che hanno dimostrato solidità e determinazione.

Una buona Italia si conferma seconda forza continentale nella fascinosa disciplina riservata ai Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a rotelle, così come confermano i responsi dei Campionati Europei 2026, andati in scena questa settimana proprio nel nostro Paese, precisamente presso la Zoppas Arena di Conegliano Veneto. Il sorriso più grande è arrivato nella specialità del sincronizzato Senior, complice una splendida doppietta tricolore maturata grazie al trionfo del Precision Skate di Bologna (“ Don’t leave me ”)e  del Sincro Roller (“ Bolero” ), rispettivamente oro e argento con i primi classificati abili a spuntarla di un’incollatura, raccogliendo 79.🔗 Leggi su Oasport.it

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