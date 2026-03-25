A Reggio Emilia prende il via la stagione 2026 del pattinaggio artistico a rotelle con i Campionati Italiani dedicati ai Gruppi Show e Precision. La competizione si svolge al Pala Bigi e durerà tutta la settimana, a partire da giovedì 26 marzo. Le squadre provenienti da diverse regioni si sfideranno in questa manifestazione nazionale.

La stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle entra nel vivo. A partire da domani, giovedì 26 marzo, si alzerà il sipario al Pala Bigi di Reggio Emilia, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Italiani dedicati ai Gruppi Show e Precision. Si tratterà del primo impegno davvero decisivo dell’annata sportiva, da cui si desumeranno anche le convocazioni per gli Europei di specialità e per gli World Skate Games 2026 (pianificati ad Asunciòn) Come da tradizione, il programma delle gare sarà aperto dalla categoria Divisione Nazionale che, proprio domani, scenderà in pista con i quartetti e con i piccoli gruppi. Poi, venerdì 27, sarà invece la volta dei quartetti Cadetti, dei pattinatori small sincro e dei gruppi Junior. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, a Reggio Emilia i Campionati Italiani Gruppi Show e Precision

Articoli correlati

Pattinaggio artistico a rotelle: svelate date e sede dei Campionati Italiani 2026Manca ancora poco alla partenza della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle.

Pattinaggio artistico a rotelle, nasce l’Artistic World Cup 2026: le prime informazioniLa stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle sarà segnata da una novità importante.

Tutti gli aggiornamenti su Reggio Emilia

Temi più discussi: A Reggio Emilia gli Italiani Show e Precision di pattinaggio artistico a rotelle; Pattinaggio artistico AiCS, grande spettacolo a Salsomaggiore: numeri, emozioni e società protagoniste; Campionati interprovinciali pattinaggio artistico a rotelle.

Il grande pattinaggio torna al palasport di Reggio Emilia. VIDEOREGGIO EMILIA – Tornano a Reggio i Campionati Italiani Gruppo spettacolo e Sincronizzato, la Coppa Skate Italia e il Trofeo Small Sincro. Per quattro giorni, da giovedì a domenica, il PalaBigi è di nu ... reggionline.com

Il pattinaggio artistico alla conquista del PalaBigi. Un weekend di spettacolo coi migliori teamLa città di Reggio, sotto l’organizzazione dello Skating Club Albinea, torna capitale del pattinaggio con la disputa, dal 26 ... ilrestodelcarlino.it

Modena ha raggiunto poco fa i +21 gradi, oltre +20 gradi a Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Cervia, Cesenatico e Rimini. Domani a quest'ora si dovrebbero registrare circa 10 gradi in meno a Modena e Reggio Emilia, fino a 13 gradi in meno tra Cervia, Cesen - facebook.com facebook

#ReferendumGiustizia - Top 5 province con affluenza maggiore alle ore 23: Bologna 57,0% Firenze 56,4% Modena 54,4% Reggio Emilia 54,0% Prato 53,9% #MaratonaYoutrend x.com