Pattinaggio artistico a rotelle Europei Gruppi Show e Precision 2026 | i team italiani al via Ci sono Neovis e Division

Tra poche settimane si svolgeranno gli Europei di pattinaggio artistico a rotelle per i Gruppi Show e Precision del 2026, con le squadre italiane che si preparano a partecipare. Tra i team in gara ci sono Neovis e Division, pronti a scendere in pista per questa prima competizione continentale della stagione. La manifestazione rappresenta un momento importante per il movimento, che si appresta a scoprire i risultati delle squadre italiane.

Si avvicina sempre più la prima rassegna continentale della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Si tratta dei Campionati Europei 2026 dedicati alla disciplina dei Gruppi Show e Precision, quest’anno in scena nel nostro Paese, precisamente a Conegliano (Trevisto) dal 30 aprile al 2 maggio 2026. Nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato la lista dei team azzurri che saranno della partita in Veneto, pronti a giocarsi quanti più piazzamenti di lusso possibili. Per quanto riguarda il sincronizzato scenderanno in pista i Sincro Roller, il Precision Skate Bologna ed il Precision Team Albinea; le squadre giovanili dei due gruppi presenzieranno in campo Junior, condividendo la competizione con i Royal Eagles.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi Show e Precision 2026: i team italiani al via. Ci sono Neovis e Division Leggi anche: Pattinaggio artistico a rotelle: i Division trionfano nei Grandi Gruppi agli Italiani! Successo per i Neovis Leggi anche: Pattinaggio artistico a rotelle, a Reggio Emilia i Campionati Italiani Gruppi Show e Precision