Meloni | 10 miliardi di euro per 100mila alloggi tra case popolari e prezzi calmierati

Da iltempo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato un investimento di 10 miliardi di euro destinato alla costruzione di circa 100.000 alloggi tra case popolari e abitazioni a prezzi calmierati. La proposta mira a creare un meccanismo considerato innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di stimolare un effetto moltiplicatore su larga scala. La misura è stata presentata come parte di un pacchetto di interventi per affrontare le esigenze abitative nel paese.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "E quindi è un meccanismo che noi consideriamo molto innovativo, ambizioso; siamo convinti che possa generare un moltiplicatore su larga scala. Il nostro scopo, se sommiamo come dicevo i dati che derivano dalle diverse direttrici del Piano, quindi sia la parte pubblica sia la parte privata, è quello di rendere disponibili oltre 100.000 nuovi alloggi tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.🔗 Leggi su Iltempo.it

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