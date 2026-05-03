È stato pubblicato un concorso pubblico per tre posizioni di operaio nella città di Paternò, con scadenza delle domande prevista entro il mese di maggio. I candidati devono presentare la domanda tramite il portale inPA e seguire le istruzioni per non essere esclusi dalla selezione. La prova pratica richiede competenze tecniche specifiche, che i candidati devono dimostrare durante la selezione.

? Cosa scoprirai Come evitare l'esclusione durante la candidatura sul portale inPA?. Quali competenze tecniche specifiche servono per superare la prova pratica?. Chi può accedere ai posti fissi con la licenza media?. Come funzionerà la valutazione sulla sicurezza e sul codice della strada?.? In Breve Scadenza domande entro il 15 maggio 2026 tramite portale inPA.. Candidatura richiede pagamento contributo di 10,00 euro e autenticazione SPID o CIE.. Requisiti includono patente B, licenza media con esperienza o diploma di maturità.. Selezione prevede prova pratica su impianti e colloquio orale su sicurezza e Codice strada..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paternò, concorso per 3 operai: ecco come candidarsi entro maggio

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