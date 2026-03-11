nuove assunzioni per operai con la terza media come candidarsi e scadenza

In Basilicata, un Comune della regione ha avviato una selezione per l’assunzione di operai con il diploma di scuola media. La ricerca riguarda figure da impiegare nel settore pubblico e prevede una scadenza per le candidature. Le persone interessate devono presentare la domanda entro la data stabilita. La procedura di selezione è aperta a candidati con il diploma di terza media.

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico in Basilicata. È stata infatti avviata una selezione per l’assunzione di operai da impiegare presso un Comune della Regione. Accesso garantito anche a chi possiede il solo titolo della scuola dell’obbligo, cioè la licenza media. Si tratta di posti di lavoro nel comparto degli operatori, destinati allo svolgimento di attività operative e di supporto alla gestione dei servizi pubblici locali. Quanti sono i posti disponibili. La selezione prevede l’assunzione di due operai da destinare a Carbone, in provincia di Potenza. I profili saranno inseriti nell’area degli operatori con contratti a tempo indeterminato, ma con orario part-time. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

