A partire da settembre, nel passo Gardena prenderà il via una sperimentazione riguardante la ZTL dolomitica, con l’obiettivo di regolare l’accesso alle aree più frequentate dai turisti. Le nuove regole interesseranno le strade di Selva e Corvara, dove verranno stabilite modalità di circolazione e accesso ai parcheggi. La sperimentazione si focalizza su chi potrà entrare liberamente e come cambierà il flusso di veicoli nelle zone interessate.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai parcheggi per i turisti a settembre?. Chi potrà circolare liberamente nelle strade di Selva e Corvara?. Quali sconti riceveranno gli utenti che utilizzano l'Alto Adige Pass?. Perché il nuovo Codice della Strada permette questa restrizione UNESCO?.? In Breve Assessore Ernest Cuccarollo e sindaco Roman Crazzolara supportano la misura per Selva e Corvara.. Sperimentazione ZTL prevista per il mese di settembre nelle zone di Val Badia e Gardena.. Accesso regolamentato tramite prenotazione parcheggi e incentivi per utenti Alto Adige Pass.. Lotta trentennale per la tutela ambientale tra comuni, task force e Provincia di Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passo Gardena: si avvia la sperimentazione della ZTL dolomitica

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