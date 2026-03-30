Una proposta prevede l'istituzione di una zona a traffico limitato al Passo Gardena, situato nelle Dolomiti, da maggio a ottobre. L'iniziativa prevede un accesso controllato ai veicoli dei turisti durante questi mesi, mentre residenti, lavoratori e fornitori potranno entrare senza restrizioni. La misura mira a ridurre il numero di auto in transito nel periodo estivo.

Il principio è ridurre il traffico privato nei periodi di punta: durante l’alta stagione, la strada del passo arriva a registrare fino a 11mila transiti al giorno, trasformando uno dei panorami più belli delle Dolomiti in una coda continua di auto. La proposta punta quindi a limitare l’accesso ai non residenti, consentendo il passaggio principalmente a chi vive o lavora nelle due valli, oltre agli ospiti delle strutture ricettive e ai fornitori. Accessi contingentati e mobilità alternativa Per i visitatori, l’auto non scompare ma viene contingentata: nel progetto - che deve ancora essere approvato in via definitiva - sono previsti anche circa 150 posti auto a pagamento, disponibili solo su prenotazione online. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Passo Gardena ad accesso limitato: la proposta per combattere l'invasione delle auto

Articoli correlati

Leggi anche: **Accesso limitato a Internet Archive: oltre 200 siti web vietano l’accesso ai loro contenuti**

Accesso limitato agli archivi storici: il rischio di perdere il patrimonio documentale nazionaleL’accesso agli archivi storici di Modena, in particolare all’Archivio di Stato di corso Cavour, è ormai fortemente limitato, con procedure di...

Contenuti utili per approfondire Passo Gardena

Temi più discussi: Passo Gardena a traffico limitato per frenare l'assalto dei turisti: strade chiuse ai non residenti; Passo Gardena, arriva la Ztl anti overtourism dal 2027; Il piano per salvare le Dolomiti dall'overtourism: sì alla Ztl in quota, a passo Gardena tetto di 150 auto al giorno (e l'accesso sarà prenotabile solo online); In arrivo a passo Gardena la Ztl contro l'overtourism.

Il Passo Gardena ad accesso limitato: la proposta per combattere l'invasione delle autoLa proposta è quella di una Ztl per il passo Dolomitico tra maggio e ottobre: accesso contingentato per i turisti, il passo resta aperto per residenti, lavoratori e fornitori. Ecco come si combatte l' ... vanityfair.it

In arrivo a passo Gardena la Ztl contro l'overtourismE' in vista una sorta di 'Ztl anti-overtourism' a passo Gardena, che collega l'omonima valle con la val Badia. Dall'estate 2027, da maggio a ottobre, potranno transitare dunque solo gardenesi e badiot ... ansa.it

Le Dolomiti si preparano a sbarrare il passo. Non per una nevicata oltre i limiti, ma per un’emergenza che scotta più dell’asfalto d’agosto: l’overtourism. L’accordo tra i Comuni di Val Gardena e Val Badia, ratificato da una deliberazione comunale che dovrà co - facebook.com facebook

Tornelli, numeri chiusi e ora la Ztl a passo Gardena. Così le Dolomiti si difendono dall’overtourism x.com