Passato e futuro | Per lei i ’like’ non contavano

Oggi si è svolta una cerimonia religiosa che ha avuto inizio con un momento di raccoglimento nella basilica di San Domenico, seguito da una processione fino a piazza del Campo. Durante l’evento, i bambini delle Contrade e i cresimandi hanno reso omaggio alla reliquia della santa, ricevendo il Credo. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera e riflessione collettiva.

Prima il raccoglimento e la messa nella basilica di San Domenico, poi la processione verso piazza del Campo, quindi l’omaggio alla reliquia della santa da parte dei bambini delle Contrade e dei cresimandi, che hanno ricevuto il Credo. Componente religiosa e componente civile, come spesso accade a Siena, si uniscono in uno dei giorni più significativi delle celebrazioni cateriniane e che stamani toccherà un’altra tappa importante (vedi il programma nell’articolo in basso), con la cerimonia alla casa-santuario e in particolare al Portico dei Comuni. "Di certo Caterina non si è accontentata dei like di coloro che scrivevano sul suo ’profilo’, l’unico vero like che desiderava fino in fondo e da sempre era quello di Gesù".🔗 Leggi su Lanazione.it

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