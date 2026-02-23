Il mistero della donna decapitata | Silke l’invisibile senza più passato All’ex Cnr fiori e pensieri per lei

Silke, una donna senza passato e senza nome, ha perso la testa in circostanze misteriose. La causa sembra essere un episodio violento che ha colpito la sua persona, lasciando dietro di sé un alone di inquietudine. Fiori e pensieri sono stati lasciati lungo la recinzione dell’ex Cnr, testimoniando il dolore di chi la conosceva. La polizia indaga sull’accaduto, ma ancora non ci sono dettagli certi sulla vicenda.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Rose, tulipani, mimose e qualche messaggio di affetto per Silke alla rete che delimita l’area dell’ex Cnr. Intorno, al parco dell’Acciaiolo di Scandicci corrono i cani e i loro padroni. Qualcuno si ferma, allunga l’occhio oltre le transenne di un’area adesso sotto sequestro, restio a pensare che dentro quella cascina, diroccata sì ma pur sempre immersa in un tranquillo contesto urbano, si sia consumato tanto orrore. Eppure, le indagini dei carabinieri che hanno portato al fermo del 30enne marocchino Issam Chilh, vanno proprio in quell’unica direzione. L’orrore, appunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scandicci, chi era Silke Sauer, la donna tedesca trovata morta e decapitata. Fermato un uomoSilke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata morta e decapitata a Scandicci, probabilmente a causa di un'aggressione violenta.

Scandicci (FI), donna trovata morta decapitata nell'ex area CNR, ignota l'identità della vittima, ipotizzato il reato di omicidio - VIDEOA Scandicci, una donna è stata trovata morta con la testa staccata dal corpo nell’area abbandonata del CNR.

