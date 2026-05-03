Michela nasce in ambulanza | parto d' emergenza emozione per i soccorritori

Michela è nata in ambulanza durante un parto d'emergenza, senza passare dalla sala parto. I soccorritori hanno assistito alla nascita della bambina mentre erano in movimento. La nascita si è verificata in modo imprevisto, mentre il veicolo si trovava in viaggio. I paramedici hanno aiutato la madre e la neonata, che sono state successivamente portate in ospedale.

Non ha aspettato le luci della sala parto. Michela ha deciso di nascere in viaggio, trasformando un’ambulanza in corsa nella sua prima culla. È successo nella mattinata di oggi (3 maggio), durante un intervento del 118 partito da Fisciano: un’emergenza che si è trasformata in un momento di grande.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Diara nasce in ambulanza: parto sicuro a GrossetoUna piccola vita ha fatto il suo ingresso nel mondo in un’ambulanza del 118, durante il tragitto verso l’ospedale di Grosseto. Parto improvviso, bimba nasce in ambulanza in MaremmaMONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all’ospedale Misericordia di Grosseto. Contenuti e approfondimenti Michela, la bambina che ha scelto l’ambulanza come cullaStampaUna corsa verso l’ospedale che si è trasformata in qualcosa di molto più grande. Perché Michela, una bimba che evidentemente aveva fretta di nascere, ha scelto un luogo del tutto inaspettato per ... salernonotizie.it Arma di Taggia, la bimba nasce in ambulanza: fiocco rosa sul mezzo di soccorsoLa madre, di 30 anni, ha partorito appena adagiata sulla barella assistita dai volontari della Croce Verde e dal 118 ... ilsecoloxix.it