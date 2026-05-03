È stato avviato il nuovo progetto chiamato “Respiro” dall’azienda sanitaria locale dell’area nord di Milano. Si tratta di un ambulatorio dedicato alla cura delle patologie respiratorie croniche, che offre un percorso personalizzato per ogni paziente. Il progetto mira a migliorare la gestione delle condizioni respiratorie attraverso un servizio specifico e dedicato, pensato per rispondere alle esigenze di chi soffre di queste patologie.

L’ Asst Nord Milano lancia il " Progetto respiro " e la nascita di un nuovo ambulatorio dedicato alla gestione delle patologie respiratorie croniche, pensato per accompagnare ogni paziente con un percorso costruito su misura. Un team di specialisti seguirà infatti gli assistiti passo dopo passo, con attenzione, continuità e strumenti mirati per migliorare la qualità della vita. "Si tratta di un progetto pilota, che nasce con l’obiettivo di offrire una presa in carico continuativa e integrata dei pazienti affetti da patologie croniche, declinandolo in maniera concreta - spiega la dottoressa Anna Lanzafame, pneumologa dell’Asst Nord Milano -. Vedremo anche la forte integrazione tra ospedale e territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parte il nuovo progetto “Respiro”. Ambulatorio a misura di paziente

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