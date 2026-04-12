Osteoporosi | parte un nuovo Ambulatorio alla San Michele affidato al prof Tarantino

È stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato all’osteoporosi presso il presidio sanitario “San Michele”. La struttura sarà gestita dal professore Tarantino e utilizza la tecnologia MOC Stratos DR-DMS, un densitometro osseo a doppia energia (DEXA). Questo apparecchio permette di effettuare analisi precise della densità minerale ossea, contribuendo alla diagnosi e alla gestione della patologia.

Si avvale della tecnologia avanzata MOC Stratos DR-DMS, un densitometro osseo a doppia energia (DEXA). Oltre a garantire elevata precisione diagnostica e ad ottimizzare il flusso di lavoro clinico, tra i vantaggi della MOC DEXA c’è la sicurezza: utilizza raggi X a bassissima intensità, con una dose di radiazioni clinicamente trascurabile e non dannosa. Il dr. Antonio Molisso, responsabile del reparto di Diagnostica per immagini, ci spiega che si tratta di un esame radiologico diagnostico di ultima generazione, che sfrutta la tecnica a doppio raggio X. Non è invasivo, è indolore ed è di breve durata (5-6 minuti), per accertare una diagnosi di osteoporosi o di osteopenia.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Osteoporosi: parte un nuovo Ambulatorio alla “San Michele” affidato al prof. Tarantino Osteoporosi, nuovo ambulatorio alla Casa di Cura 'San Michele'È stata inaugurata nella sede della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni la MOC DEXA (o DXA - Dual-Energy X-ray Absorptiometry), che rappresenta... L’oro di Crotone al Vaticano: Michele Affidato guida l’arte sacraMichele Affidato, orafo di Crotone, è stato nominato Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia per un periodo di cinque anni.