Osteoporosi | parte un nuovo Ambulatorio alla San Michele affidato al prof Tarantino
È stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato all’osteoporosi presso il presidio sanitario “San Michele”. La struttura sarà gestita dal professore Tarantino e utilizza la tecnologia MOC Stratos DR-DMS, un densitometro osseo a doppia energia (DEXA). Questo apparecchio permette di effettuare analisi precise della densità minerale ossea, contribuendo alla diagnosi e alla gestione della patologia.
Si avvale della tecnologia avanzata MOC Stratos DR-DMS, un densitometro osseo a doppia energia (DEXA). Oltre a garantire elevata precisione diagnostica e ad ottimizzare il flusso di lavoro clinico, tra i vantaggi della MOC DEXA c’è la sicurezza: utilizza raggi X a bassissima intensità, con una dose di radiazioni clinicamente trascurabile e non dannosa. Il dr. Antonio Molisso, responsabile del reparto di Diagnostica per immagini, ci spiega che si tratta di un esame radiologico diagnostico di ultima generazione, che sfrutta la tecnica a doppio raggio X. Non è invasivo, è indolore ed è di breve durata (5-6 minuti), per accertare una diagnosi di osteoporosi o di osteopenia.🔗 Leggi su 2anews.it
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