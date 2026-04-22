Vuole più giorni di malattia il suo dottore gli dice di no | paziente lo picchia in ambulatorio a Trento

Un medico in un ambulatorio di Trento è stato aggredito da un paziente che aveva richiesto più giorni di malattia. Quando gli è stato negato, l’uomo ha perso la calma, colpendolo e impedendo di fatto l’attività sanitaria. L’episodio si è verificato in un contesto in cui il medico aveva rifiutato la richiesta del paziente, scatenando l’alterco e la violenza. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine.

Un medico è stato aggredito da un paziente che pretendeva più giorni di malattia: al rifiuto ha dato in escandescenze, colpendolo e bloccando l’attività. Dopo, è sparito anche un ricettario. I fatti sono stati denunciati dal segretario dello Smi del Trentino, Nicola Paoli: "Nessuno ci protegge".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vuole più giorni di malattia, il suo dottore gli dice di no: lo picchia in ambulatorio a TrentoUn medico è stato aggredito da un paziente che pretendeva più giorni di malattia: al rifiuto ha dato in escandescenze, colpendolo e bloccando... Leggi anche: Trento, il medico di famiglia non gli prescrive abbastanza giorni di malattia: lui lo picchia Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Trento, vuole più giorni di malattia e mette le mani addosso al medico | 21 aprile; Vendere casa a Milano è un record: ecco quanto tempo ci vuole (e quanto rendono d'affitto i bilocali); Von der Leyen su Magyar: Lavorare insieme per progressi rapidi; Il Papa, preghiamo per la pace, si fermi chi uccide e vuole il mondo in ginocchio. Vuole più giorni di malattia e picchia il medico di famiglia: il dottore, spaventato, scappa cercando aiutoÈ successo in un poliambulatorio di Trento. La denuncia del sindacato dei medici italiani: Ogni volta che succede un fatto grave come questo, tutti gli altri pazienti restano senza visita per un gior ... today.it Milan, niente Valdepenas Moretto: "Ecco chi è che vuole il giovane" #Milan #Valdepenas #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan x.com La Juve punta Lewandowski per tornare sul tetto d'Italia: Spalletti vuole il bomber polacco per colmare il gap gol. #Lewandowski #Juve #Calciomercato #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook