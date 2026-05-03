Parma | sole e mitezza oggi ma in serata arrivano le prime piogge

Oggi a Parma il cielo è sereno e la temperatura è piacevole, con una leggera brezza. In serata, però, sono previste le prime piogge che interesseranno sia la pianura che le zone dell’Appennino. Le precipitazioni inizieranno nel tardo pomeriggio e si intensificheranno durante la notte. In tutta Italia, si attendono cambiamenti nelle condizioni meteorologiche da lunedì, con un peggioramento del tempo che coinvolgerà diverse regioni.

? Cosa scoprirai Quando inizierà esattamente a piovere tra pianura e Appennino?. Come cambieranno le condizioni meteo in tutta Italia da lunedì?. Dove colpirà con più forza il nuovo fronte atlantico?. Perché l'aria calda sta portando polvere sahariana al Sud?.? In Breve Temperature tra 12°C e 27°C con zero termico a 3057 metri.. Piogge sull'Appennino già nel pomeriggio, in pianura verso sera.. Venti da nord-ovest in rinforzo durante le ore pomeridiane.. Maltempo previsto lunedì su Liguria, Piemonte e Sardegna.. Il cielo sopra Parma resta prevalentemente sereno questo 03 maggio 2026, ma la pressione in calo segnala un cambiamento imminente per il tardo pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma: sole e mitezza oggi, ma in serata arrivano le prime piogge Non solo aria fredda, ma anche piogge e neve all'orizzonte Notizie correlate Lazio, sole e mitezza oggi: cieli in peggio nel pomeriggioLe condizioni atmosferiche che interessano la Capitale e l’intero territorio laziale in questo martedì 21 aprile 2026 mostrano un quadro di relativa... Meteo, sole e caldo fino a domenica: poi arrivano le piogge? Cosa sapere Sole e temperature fino a 29°C in Italia sabato 25 e domenica 26 aprile.