Lazio sole e mitezza oggi | cieli in peggio nel pomeriggio

Martedì 21 aprile 2026, la giornata in Lazio si è aperta con condizioni di tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. La mattinata si è svolta con una copertura nuvolosa ridotta, favorendo condizioni di sole e temperature miti. Nel pomeriggio, però, si sono registrati peggioramenti con un aumento delle nuvole e una diminuzione della visibilità. Le previsioni indicano che nel resto della giornata si attendono ulteriori variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Le condizioni atmosferiche che interessano la Capitale e l’intero territorio laziale in questo martedì 21 aprile 2026 mostrano un quadro di relativa stabilità, con una mattinata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni e soleggiati. La situazione meteorologica odierna vede il Centro Italia protagonista di un clima mite, sebbene le dinamiche evolutive pomeridiane suggeriscano una variazione della copertura nuvolosa senza particolari criticità per la regione. L’evoluzione del tempo tra stabilità mattutina e variazioni pomeridiane. Il risveglio meteorologico del 21 aprile ha offerto al Lazio e alle zone centrali una mattinata di pieno sole, con una persistenza di condizioni stabili su tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, sole e mitezza oggi: cieli in peggio nel pomeriggio Notizie correlate Meteo Emilia: sole mattutino e rischio piogge nel pomeriggioLunedì 20 aprile 2026, il cielo sopra la provincia di Modena e l’intera regione emiliano-romagnola mostrerà un volto variabile, con una stabilità... Biella: da nuvoloso a 14 gradi, sole nel pomeriggioMercoledì 18 marzo 2026, il cielo su Biella si presenterà inizialmente coperto da nubi diffuse, per poi aprirsi a schiarite ampie nel pomeriggio con...