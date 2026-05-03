Parma | orari e dove vedere la partita di Serie A in tv

Domenica 3 maggio si gioca a Milano l’incontro tra Inter e Parma, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La partita si svolge allo stadio Giuseppe Meazza e verrà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con obiettivi diversi in classifica e saranno in campo per 90 minuti di calcio.

Calcio italiano: Inter y Parma se enfrentan este domingo 3 de mayo en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 35 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter – Parma y dónde ver el partido en España. –> –> –> En alusión a ello, los de Christian Chivu vienen de empatar con el Torino, lo cual le impidió hacerse con la victoria matemática del Scudetto, pero nuevamente se encuentran a tres puntos de alcanzar la gloria, pues le proporcionaría la diferencia de unidades necesaria respecto al Napoli para sumar su vigésimo primer título de Serie A. –> –> –> En aras de lograrlo, los nerazurris tendrán que superar a un Parma con...🔗 Leggi su Justcalcio.com

RIGORE SCANDALOSO NON ASSEGNATO ALL’INTER NEL DERBY CONTRO IL MILAN PER FALLO DI MANO!

Notizie correlate

Atalanta: orari e dove vedere la partita di Serie A in tvNon si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: --> Inter y Atalanta se...

Inter: orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A2026-04-12 16:46:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! La Serie A entra nel suo tratto finale, Como e Inter giocheranno la 32^ giornata.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inter-Parma a San Siro, la guida per spostarsi con in mezzi: orari e deviazioni; Parma Pisa in tv e streaming: dove vedere la partita; Concerto per la Liberazione; Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne.

Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com

Inter-Parma oggi per lo Scudetto, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniInter-Parma è il match valido per la 35a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Cuesta si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 20:45. Può valere lo Scudetto in caso di ... fanpage.it