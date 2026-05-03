Parma | orari e dove vedere la partita di Serie A in tv

Da justcalcio.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio si gioca a Milano l’incontro tra Inter e Parma, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La partita si svolge allo stadio Giuseppe Meazza e verrà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con obiettivi diversi in classifica e saranno in campo per 90 minuti di calcio.

Calcio italiano: Inter y Parma se enfrentan este domingo 3 de mayo en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 35 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter – Parma y dónde ver el partido en España. –> –> –> En alusión a ello, los de Christian Chivu vienen de empatar con el Torino, lo cual le impidió hacerse con la victoria matemática del Scudetto, pero nuevamente se encuentran a tres puntos de alcanzar la gloria, pues le proporcionaría la diferencia de unidades necesaria respecto al Napoli para sumar su vigésimo primer título de Serie A. –> –> –> En aras de lograrlo, los nerazurris tendrán que superar a un Parma con...🔗 Leggi su Justcalcio.com

RIGORE SCANDALOSO NON ASSEGNATO ALL’INTER NEL DERBY CONTRO IL MILAN PER FALLO DI MANO!

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