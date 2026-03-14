Atalanta | orari e dove vedere la partita di Serie A in tv

L'Atalanta giocherà contro l'Inter sabato 14 marzo allo stadio Giuseppe Meazza, nella partita della 29ª giornata di Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, ma ancora non sono stati annunciati orari ufficiali. La partita si svolge in un fine settimana ricco di incontri di campionato, con molte squadre impegnate sul campo.

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Inter y Atalanta se enfrentan este sábado 14 de marzo en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 29 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter – Atalanta y dónde ver el partido en España. –> –> –> En alusión a ello, los de Christian Chivu se presentan tras haber perdido contra el Milan en el derbi por la mínima, lo cual ha supuesto un duro golpe anímico aunque continúen como líderes de la Serie A. A pesar de haber cedido los tres puntos, los neriazurris continúan a siete puntos de distancia de los rossoneri, lo cual es una garantía importante de cara al último tercio de la temporada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Atalanta Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AATALANTA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 20,45 Atalanta e Inter scendono in campo al Gewiss Stadium di Bergamo,...

Atalanta Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AATALANTA ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 20,45 Atalanta e Roma scendono in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, partita...

Milan-Pisa 2-2: gol e highlights | Serie A

Una selezione di notizie su Atalanta orari e dove vedere la partita...

Temi più discussi: I sogni esistono e vogliamo giocarcela: l’Atalanta sfida la corazzata Bayern | Dove vedere l’ottavo di Champions; Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Bayern Monaco: orario e dove vederla in tv e streaming.

Inter-Atalanta: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A????]??0u000b?h???|*?nu0019??u001e??;L?8k9b??Y?+?!u0016?~6?b????*???K9?Y??Hv8,?.Ls???k?:??0 ???i????Y???9 {#.g?u001eu001c?;,????m??g?u001cf??k?u000b?6v?u001c?Qm?$??}u0016?2u0003?v?N??>?fc3gUw?:??u001e ... tuttosport.com

Pagina 2 | Dove vedere Inter-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orarioSan Siro sarà il teatro della gara che apre il sabato della 29esima giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Chivu e Palladino ... corrieredellosport.it

Il tabù Inter si spezza L’Atalanta evita la decima sconfitta di fila contro i nerazzurri di Milano e si sblocca dopo cinque partite di digiuno da gol. Il piovoso pomeriggio di San Siro pone una parziale fine al trend negativo contro la capolista del campionato A - facebook.com facebook

VIDEO - Inter-Atalanta 1-1, Tramontana una furia: "Prima Abisso, poi Manganiello e Chiffi. Basta" x.com