Inter | orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

Oggi si gioca la 32ª giornata di Serie A, con la sfida tra Como e Inter. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato italiano, che si avvicina alla conclusione della stagione. Gli orari e i canali televisivi trasmetteranno l'incontro, permettendo ai tifosi di seguire in diretta l'andamento della partita. La sfida si svolge in un clima di grande attesa e tensione.

2026-04-12 16:46:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! La Serie A entra nel suo tratto finale, Como e Inter giocheranno la 32^ giornata. A sei partite dalla fine, gli uomini di Cristian Chivu devono vincere per raggiungere il pareggio la striscia dalle ultime partite: 2 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta e continuare a mantenere le distanze dal suo più grande inseguitore: il Napoli, che è a sette punti di distanza. Il Como deve segnare in casa per mantenere aperta la lotta per il campionato e assicurarsi il proprio posto nelle posizioni europee. È una partita di vitale importanza poiché è unica A 4 punti dall’esclusione. Gli uomini di Cesc Fábregas sono in crescita, solo un pareggio nelle ultime cinque partite, il resto tutte vittorie.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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