In questa stagione, l’allenatore che aveva inizialmente suscitato qualche dubbio si è rivelato decisivo, portando a casa il titolo nazionale. La squadra, composta da vari giocatori con ruoli distinti, ha mostrato un rendimento collettivo senza un vero e proprio leader in campo. Il successo è arrivato sotto la guida di questa figura tecnica, che ha conquistato il primo scudetto in carriera, e si unisce a pochi altri allenatori nella storia a raggiungere un risultato così rapidamente.

Lo scudetto della riscossa, o della consolazione nerazzurra, porta un nome e cognome. Perché in una squadra trascinata da diverse individualità – Dimarco e Lautaro su tutti – ma per motivi diversi nessun mattatore, il vero protagonista stavolta siede davvero in panchina. Questa è la vittoria di Cristian Chivu. E ovviamente di chi l’ha scelto. Ancora una volta, Beppe Marotta si è confermato un maestro, andando a pescare il jolly nel momento di massima difficoltà. Dopo la disfatta di Monaco, la fuga in Arabia di Simone Inzaghi, il rifiuto di Fabregas, la società sembrava essersi fatta trovare impreparata (e probabilmente lo era davvero). Marotta ha puntato su Chivu, contro il parere di tutta l’ opinione pubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pareva un ripiego, è diventato l’artefice dello scudetto: Chivu vincente al primo anno come solo Capello

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