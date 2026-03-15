A poche ore dall’inizio della partita tra Lazio e Milan, un noto ex allenatore italiano ha commentato la situazione del campionato, avvertendo i rossoneri di non lasciarsi distrarre dall’entusiasmo e sottolineando che la conquista dello scudetto dipende anche dall’efficacia di un difensore romeno. Le sue parole si aggiungono alle discussioni in vista di un match cruciale per la classifica.

A poche ore dal calcio d’inizio di Lazio-Milan, l’atmosfera attorno alla corsa tricolore si scalda grazie alle riflessioni di una delle firme più autorevoli del calcio italiano. Fabio Capello, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la congiuntura favorevole che si è profilata per il sodalizio rossonero dopo l’inaspettato stop dell’ Inter contro l’Atalanta. Se da un lato il distacco potenzialmente riducibile a cinque lunghezze alimenta i sogni di rimonta dei tifosi, l’ex tecnico di Pieris invita alla cautela, sottolineando come la gestione emotiva del post-derby sarà il vero spartiacque della serata all’ Olimpico. Il fattore Allegri e la trappola dell’entusiasmo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - L’analisi di Fabio Capello: «Milan, non farti tradire dall’allegria. Scudetto? Dipende da Chivu»

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