Cristian Chivu ha avuto due occasioni per vincere lo scudetto con l'Inter nel 2022 e nel 2025, ma in entrambi i casi la squadra ha perso il titolo a favore di Milan e Napoli. La stagione del 2022 si è conclusa con una delusione, mentre nel 2025 i nerazzurri non sono riusciti a mantenere la leadership fino alla fine.

Parlare di incubi dopo una sola notte agitata è esagerato, tanto più perché l’Inter ha interrotto una serie di 14 vittorie e 1 pareggio tra un derby e l’altro. Ma i ricordi del passato tra i giocatori del nucleo storico affiorano e meritano di essere analizzati e scomposti, per evitare che si insinuino nelle gambe e nella testa quando serviranno i punti per vincere lo scudetto. Cristian Chivu già ha ripreso il suo lavoro di psicologo, molto efficiente dall’estate in poi nel restituire fiducia e autostima a un gruppo scioccato dalla finale di Monaco: obiettivo, a fronte di un calendario che impone in sequenza Atalanta, Fiorentina, Roma e Como, è mantenere lucidità e gestire il +7 sul Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu, non fare come Inzaghi: già due volte lo scudetto pareva in cassaforte, poi...

