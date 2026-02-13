Caos al pronto soccorso trentenne danneggia macchinari e aggredisce il personale

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove una trentenne disoccupata ha danneggiato alcune apparecchiature sanitarie e aggredito il personale in servizio. La donna, visibilmente agitata, ha iniziato a rompere monitor e sedie, poi ha cercato di colpire un infermiere, scatenando il panico tra i presenti. La causa dello scoppio di rabbia sembra essere stata una lunga attesa, che l’ha fatta perdere la pazienza. Un dettaglio che fa differenza: la donna ha anche usato un oggetto tagliente per danneggiare le apparecchiature.

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove una trentenne disoccupata ha danneggiato alcune apparecchiature sanitarie e aggredito il personale in servizio. Un operatore sanitario è rimasto lievemente ferito. L’episodio è avvenuto mentre la donna si trovava in sala d’attesa in attesa di essere visitata. Secondo la ricostruzione, avrebbe iniziato a lamentarsi e a urlare contro medici e infermieri, per poi perdere il controllo e scagliarsi contro le strumentazioni presenti e contro gli operatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e gli agenti delle volanti, che sono riusciti a bloccarla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nella notte tra 30 e 31 dicembre, il Pronto Soccorso di Terni è stato teatro di un episodio di violenza, con un individuo che ha aggredito e minacciato il personale sanitario.

