Schiamazzi al parchetto di via Nicoli ancora una denuncia | ubriaco aggredisce gli agenti

Nel pomeriggio di ieri, un intervento per rumori molesti in un parchetto di via Nicoli si è concluso con un episodio di violenza. Un uomo, visibilmente ubriaco, ha aggredito gli agenti della Polizia locale intervenuti per calmare la situazione. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’alterco, ma l’episodio ha portato all’arresto dell’uomo e alla denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Un intervento per disturbo della quiete pubblica si è trasformato in un episodio di violenza nei confronti degli agenti della Polizia locale. Nella notte di domenica 26 aprile, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a schiamazzi e musica ad alto volume all'interno del parco.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ubriaco disturba i viaggiatori alla stazione di Verona, aggredisce gli agenti e ferisce una poliziottaUn arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione... Fugge in auto ubriaco dopo una rissa e aggredisce gli agenti a Mirandola vicino Modena, fermato 39enneUn arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a... Aggiornamenti e dibattiti Schiamazzi e minorenni con alcol al parcoSchiamazzi fino a mezzanotte, a volte anche oltre. Una quindicina di minorenni tra i 15 e i 17 anni, l’altra notte, al parco delle Ochette, a Pontelagoscuro, hanno di nuovo attirato l’attenzione dei ... ilrestodelcarlino.it Schiamazzi e caos a Villa Emma, identificati venti minorenniNel fine settimana la Polizia Locale di Formigine è intervenuta al parco di Villa Emma, a seguito di una segnalazione telefonica riferita a urla e schiamazzi provenienti da un gruppo numeroso di ... ilrestodelcarlino.it