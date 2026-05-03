Paratici al lavoro sul futuro della Fiorentina | De Gea la prima decisione da prendere! Tutti gli aggiornamenti

Fabio Paratici sta lavorando alle mosse per il futuro della Fiorentina, con particolare attenzione alla posizione del portiere De Gea. Sono in corso incontri e valutazioni per definire la strategia di mercato e le scelte da compiere nel prossimo periodo. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi significativi che potrebbero influenzare la composizione della rosa e le operazioni di mercato in corso.

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