Paratici al lavoro sul futuro della Fiorentina | De Gea la prima decisione da prendere! Tutti gli aggiornamenti
Fabio Paratici sta lavorando alle mosse per il futuro della Fiorentina, con particolare attenzione alla posizione del portiere De Gea. Sono in corso incontri e valutazioni per definire la strategia di mercato e le scelte da compiere nel prossimo periodo. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi significativi che potrebbero influenzare la composizione della rosa e le operazioni di mercato in corso.
Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio. Respinte le sirene dalla Premier League, cosa sta succedendo Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Cherubini a Dazn: «Vorremo rinviare la festa dell’Inter, Marotta un punto di riferimento. Con Chivu abbiamo avuto coraggio» Hernanes provoca: «De Bruyne? Con Conte non si sposa! Fossi in lui valuterei se restare al Napoli» Benfica, furia di Rui Costa contro l’arbitro Gustavo Correia e clamorosa protesta social.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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