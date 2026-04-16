Papa Leone XIV in Camerun attacca i pochi dominatori che stanno distruggendo il mondo La stampa Usa | è la sua replica a Donald Trump

Durante una visita in Camerun, il papa ha criticato duramente i pochi dominatori che, a suo dire, stanno distruggendo il mondo. Ha affermato che il pianeta si sostiene grazie alla solidarietà di molte persone, chiamando in causa l'azione di questi pochi che hanno un ruolo negativo. La stampa americana ha interpretato le sue parole come una risposta indiretta a un ex presidente statunitense.

Papa Leone XIV attacca in Camerun «i pochi dominatori» che «stanno distruggendo il mondo», che resta tenuto in piedi da «una miriade di fratelli e sorelle solidali». E ha tuonato: «Guai a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici o politici, trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso». Nell’omelia tenuta durante la messa a Bamenda di fronte alle autorità del Camerun e a una folla coloratissima di fedeli il Pontefice non ha citato alcun «dominatore», ma per il Washington Post il riferimento era indirettamente al presidente americano Donald Trump, che negli ultimi giorni più volte ha attaccato in modo anche greve il Papa e la Chiesa cattolica.🔗 Leggi su Open.online

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Alle ore 10:40 locali, Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Bamenda. #PapainCamerun x.com