Papa Leone XIV | Libertà di stampa spesso violata

Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’indipendenza dei mezzi di informazione. La ricorrenza ricorda anche le sfide che i giornalisti affrontano nel loro lavoro e le situazioni in cui questa libertà viene limitata o violata. Recentemente, alcuni esponenti religiosi hanno espresso preoccupazione riguardo alle restrizioni e alle pressioni che colpiscono l’attività giornalistica.

(Adnkronos) – "Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco. Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza". Così Papa Leone XIV al termine del Regina Cæli in piazza San Pietro. —[email protected] (Web Info) Bertolucci attacca i tuttologi: “Vorrei informare i capiscer di tennis che Jannik Sinner è in grado di programmare la sua attività senza il bisogno di.” .🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Papa Leone XIV in Camerun attacca i «pochi dominatori che stanno distruggendo il mondo». La stampa Usa: «è la sua replica a Donald Trump»Papa Leone XIV attacca in Camerun «i pochi dominatori» che «stanno distruggendo il mondo», che resta tenuto in piedi da «una miriade di fratelli e...

“Mandato via da Roma”. Papa Leone XIV, le decisione drastica sul braccio destro di papa FrancescoUna nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Leone XIV: L'ora di religione educa il cuore per costruire libertà e futuro; Leone XIV: sostengo chi combatte contro la pena di morte, negli Usa e nel mondo; Papa Leone XIV, Gesù non viene come un ladro a rubare la nostra vita e libertà, ma ci conduce sui giusti sentieri; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale - Sotto il diluvio un grido di libertà.

Papa Leone XIV: In Dio ognuno è finalmente sé stessoNel tempo pasquale, come la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. Quello che prima ai discepoli sf ... acistampa.com

Papa Leone XIV, Gesù non viene come un ladro a rubare la nostra vita e libertà, ma ci conduce sui giusti sentieriGesù non viene come un ladro a rubare la nostra vita e la nostra libertà, ma a condurci nei giusti sentieri. Non viene a sequestrare o ingannare la nostra coscienza, ma a illuminarla con la luce dell ... acistampa.com

Papa Leone XIV ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari per Roma ift.tt/8kh3zdE x.com

Monito del cardinale: «Disarmiamoci, siamo pronti ad accogliere Papa Leone». Processione dal Duomo a Santa Chiara. Il sindaco: momento identitario per tutti» - facebook.com facebook