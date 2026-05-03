Papa Leone XIV | La libertà di stampa un diritto spesso violato

Durante un discorso in piazza San Pietro, il Papa Leone XIV ha affermato che la libertà di stampa è un diritto frequentemente violato, sia in modo evidente che nascosto. Ha sottolineato come queste violazioni siano numerose e spesso ignorate. La dichiarazione è stata fatta in occasione della giornata mondiale dedicata alla libertà di stampa. Il Pontefice ha parlato a braccio, rivolgendosi ai presenti con un messaggio diretto.

La “libertà di stampa” è un “diritto spesso violato in modo flagrante e, a volte, nascosto”. Così Papa Leone XIV parlando a braccio affacciato su piazza San Pietro lanciando un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Il Pontefice ha voluto ricordare i “numerosi giornalisti e reporter vittime di guerra e di violenza”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “La libertà di stampa un diritto spesso violato” Notizie correlate Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato”Eventi, “I venti anni del Testo Unico dell’ambiente e il futuro di Bagnoli”: al Suor Orsola Benincasa incontro con Gava e Manfredi Resto al Sud 2. Papa Leone XIV: “Libertà di stampa spesso violata”(Adnkronos) – "Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Papa Leone XIV a Sant’Angelo. Papa Leone XIV difende la libertà di stampa: Troppi giornalisti vittime di guerre e violenza, questo diritto spesso violatoLeone XIV parla al Regina Coeli nella Giornata mondiale patrocinata dall’Unesco e ricorda reporter e cronisti uccisi ... affaritaliani.it Trump contro Papa Leone XIV, scontro totale: insulti, accuse e la risposta che spiazza la Casa BiancaPrima le immagini provocatorie vestito da Papa, poi quelle in cui si raffigura come Gesù. Infine l’affondo diretto contro il Pontefice. Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone ... leggo.it Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma ift.tt/Mz6KHoY x.com Rubio vedrà Papa Leone il 7 maggio in Vaticano: prove di disgelo dopo lo scontro tra il Pontefice e Trump - facebook.com facebook