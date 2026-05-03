Papa Diritto alla libertà di stampa è spesso violato

Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, promossa dall’Unesco. Durante l’evento, è stato ricordato come questo diritto venga spesso violato, sia in modo diretto che nascosto. Le violazioni riguardano vari paesi e si manifestano attraverso intimidazioni, censura e violenze contro i giornalisti. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di tutelare la libertà di stampa a livello globale.

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