No Trump non ha ordinato indagini su Papa Leone XIV | lo screenshot del post su X è un falso

Circolano su Facebook alcuni screenshot di un post attribuito a Donald Trump, nel quale si afferma che avrebbe ordinato indagini federali contro la Chiesa cattolica e criticato il papa Leone XIV. Tuttavia, si tratta di un fotomontaggio e il post non è autentico. Nessuna fonte ufficiale conferma l'esistenza di tale comunicato o di azioni simili da parte dell'ex presidente.

Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un post che Donald Trump in cui annuncia indagini federali contro la Chiesa cattolica e attacca Robert Prevost (papa Leone XIV ) è un fotomontaggio. Il Presidente non pubblica su X dal marzo 2026 e l’immagine presenta anomalie tecniche incompatibili con il suo account ufficiale. Per chi ha fretta:. Circola uno screenshot di un presunto post di Trump su X contro Papa Leone XIV (Robert Prevost).. Trump non utilizza attivamente il suo profilo X dal 2 marzo 2026.. L’immagine mostra un badge di verifica blu, mentre per i capi di Stato è previsto quello grigio.. Non esistono tracce di tale annuncio né sui canali ufficiali né su Truth Social.🔗 Leggi su Open.online

Trump contro papa Leone XIV. Il nuovo conflitto tra Impero e Papato

Notizie correlate

Leone XIV, nessuno se lo aspettava così: le parole del Papa su gay e transUna nuova biografia dedicata a Papa Leone XIV, prossima all’uscita in libreria, anticipa un’ampia intervista al Pontefice che tocca alcuni dei temi...

Leggi anche: L’effetto collaterale che Trump non ha calcolato: voleva isolare Papa Leone XIV, ma ha unito la Chiesa intorno al Papa

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Iran, Papa Leone XIV: Non posso essere a favore della guerra; Trump attacca Papa Leone XIV e ottiene l'effetto opposto: la Chiesa si compatta; Pino Corrias: Papa Leone XIV non poteva scegliere parole più azzeccate per rispondere agli insulti di Trump: beati i costruttori di pace; Perché Trump non può vincere la guerra contro Papa Leone XIV.

Donald Trump contro Papa Leone: Un debole, pessimo in politica estera. Dovrebbe darsi una regolata - videoAttacco senza precedenti da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti di un Pontefice. Oggi inizia il viaggio apostolico di Prevost in Africa ... tg.la7.it

Trump attacca Leone XIV: «Un debole, pessimo sulla politica estera e incontra perdenti di sinistra. Senza di me non sarebbe diventato Papa». La replica: «Non ho paura di lui»Durissimo attacco di Trump a Papa Leone XIV: «Debole sulla criminalità e pessimo in politica estera». Le accuse, le frasi shock e la replica dei vescovi Usa ... famigliacristiana.it

Aveva chiesto aiuto a papa Leone, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a chiunque potesse farla uscire dall’Egitto con la sua bambina. E invece per Nessy Guerra, 26enne sanremese, bloccata da oltre due anni nel Paese africano e da vittima passata - facebook.com facebook

Per Peter Thiel, Papa Leone XIV potrebbe essere uno strumento dell'Anticristo. A dimostrazione di cosa in realtà sia la setta MAGA, e dell'uso strumentale della religione che praticano per favorire i loro interessi economici. x.com