In occasione di una ricorrenza dedicata all’informazione, un’autorità religiosa ha sottolineato come la libertà di stampa venga troppo spesso violata, evidenziando il ruolo cruciale dei media liberi nelle democrazie. La discussione si è concentrata sulla necessità di rispettare indipendenza, pluralismo e libertà dei media, considerandoli elementi fondamentali per tutelare i diritti umani. La giornata invita a riflettere sull’importanza di garantire un’informazione libera e accessibile a tutti.

Una ricorrenza che richiama il ruolo centrale dell’informazione libera nelle democrazie, dove si dovrebbero sempre rispettare indipendenza, pluralismo e libertà dei media come fondamenta dei diritti umani. Oggi sono circa 40 i Paesi sono ancora classificati come “non liberi”, in particolare tra Asia e Africa. “In modo a volte flagrante, a volte nascosto“, il diritto alla libertà di stampa è troppo spesso violato. Una denuncia potente, quella che Papa Leone XIV fa risuonare a piazza San Pietro celebrando la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco.Durante il Regina Coeli, il Santo Padre ha così tenuto a ricordare proprio“i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone: “Libertà di stampa troppo spesso violata”

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