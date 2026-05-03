Papa Leone in visita all' università ' La Sapienza' il 14 maggio Il programma

Il 14 maggio, il Papa Leone XIV visiterà l'università 'La Sapienza' di Roma. La visita è programmata per le 10 del mattino e rientra in un evento di carattere pastorale. La presenza del Papa presso l'ateneo coinvolgerà studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sul programma o sulle attività previste.

Giovedì 14 maggio Leone XIV si recherà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma. Il suo arrivo è previsto alle ore 10.20 alla cappella universitaria 'Divina Sapienza', dove sarà accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dalla rettrice dell'Università, Antonella Polimeni, e dal.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vaticano: il 14 maggio Papa Leone XIV visitera’ l’Universita’ La Sapienza di RomaGiovedì 14 maggio, il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma. Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV: visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggioOra è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’Università di Roma Sapienza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma; Da Pompei a Lampedusa, i programmi delle visite pastorali del Papa in Italia; Papa Leone XIV a Sant’Angelo. Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbanoIn occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma venerdì 8 maggio, Asia Napoli ha predisposto un piano particolare di interventi per garantire il decoro urbano e la sicurezza, riduce ... rainews.it Papa Leone in visita a Pavia: sabato 20 giugno incontrerà i malati in cura al Cnao e renderà omaggio a Sant’AgostinoSvelato il programma definitivo della visita del Pontefice, che decollerà in elicottero alle 13 da Roma. Poi passerà dalla sede del Centro di Adroterapia oncologica alla Basilica di San Pietro in ciel ... milano.corriere.it Rubio vedrà Papa Leone il 7 maggio in Vaticano: prove di disgelo dopo lo scontro tra il Pontefice e Trump - facebook.com facebook Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, giovedì 7 maggio. Rubio incontrerà lo stesso giorno anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin #ANSA x.com