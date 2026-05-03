Papa | In mondo nuovo nessuno è perduto L’accoglienza cancella l’esclusione

Da lapresse.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha affermato che in un mondo nuovo nulla è perduto e che l’accoglienza elimina l’esclusione. Ha sottolineato che ciò che è accessibile a tutti, pur mantenendo il suo valore, genera gioia, sostituendo la competizione. Ha inoltre evidenziato come l’apertura e l’abbondanza possano contribuire a eliminare le disuguaglianze. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza di un atteggiamento inclusivo e condiviso.

“Nel mondo nuovo ciò che vale di più è alla portata di tutti. Ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia: la gratitudine prende il posto della competizione; l’accoglienza cancella l’esclusione; l’abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro, nessuno è perduto”. Così Papa Leone XIV recitando il Regina Cæli con i fedeli ed i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro. Papa: “La libertà di stampa violata in modo nascosto”. La “libertà di stampa” è un “diritto spesso violato in modo flagrante e, a volte, nascosto”. Così Papa Leone XIV parlando a braccio affacciato su piazza San Pietro lanciando un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Papa: “In mondo nuovo, nessuno è perduto. L’accoglienza cancella l’esclusione”

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