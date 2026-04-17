Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida Ieri il monito del Papa | Mondo devastato da una manciata di tiranni

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di revocare i finanziamenti destinati a una chiesa cattolica in Florida, suscitando reazioni e commenti pubblici. Nella stessa giornata, il Papa ha rivolto un monito sulla condizione del mondo, criticando le azioni di alcuni leader mondiali e definendoli “tiranni”, in un discorso pronunciato in occasione di una veglia per la pace. Questa sequenza di eventi si inserisce in un quadro di tensioni tra il governo statunitense e la Chiesa cattolica.

Si aggiunge un altro tassello al mosaico degli attacchi del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone, iniziati a poche ore dalla veglia promossa dal pontefice per la pace – contro il “delirio di onnipotenza” dei governanti a cui spetta la “responsabilità” della fine delle guerre. Dopo averlo giudicato “debole contro la criminalità e pessimo in politica estera” ricordando al pontefice il presunto numero di morti causati dal regime iraniano, mentre il vice JD Vance lo ha contestato addirittura in ambito teologico, ora l’amministrazione americana ha annullato un contratto da undici milioni di dollari con Catholic Charities per offrire alloggio...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida. Ieri il monito del Papa: “Mondo devastato da una manciata di tiranni” Notizie correlate Frecciata di Leone XIV a Trump: «Mondo devastato da una manciata di tiranni»Dal Camerun, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa, papa Leone XIV ha lanciato (senza citarlo) una frecciata a Donald Trump, criticando... Papa Leone XIV, è ancora scontro con Trump: “Il mondo è devastato da un manipolo di tiranni”In un clima di tensione internazionale senza precedenti,Papa Leone XIVlancia un atto d’accusa durissimo contro i leader mondiali che scatenano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: E il governo Usa cancella 11 milioni di dollari di fondi alla chiesa cattolica; Le Borse ripartono: Wall Street cancella le perdite e Piazza Affari tocca nuovi record dal 2000; Le elezioni di Magyar metteranno fine ai problemi dell’UE con l’Ungheria?. E il governo USA cancella 11 milioni di dollari di fondi alla chiesa cattolicaL'associazione Catholic Charities offriva alloggio ai bambini migranti entrati negli Usa da soli. «È sconcertante» L'articolo E il governo Usa cancella 11 milioni di dollari di fondi alla chiesa catto ... msn.com Guerra al Papa, Trump cancella i fondi ad un ente cattolico che accoglie bambini senzatettoTrump è un vendicativo. Come reazione al suo diverbio col Papa, ha eliminato un contratto da 11 milioni di dollari con il Catholic Charities of Miami. gayburg.com #Trump cancella 11 milioni di $ di aiuti per orfani tramite un’organizzazione di beneficenza cattolica . Quando si dice essere infantili , meschini e cattivi x.com FUORI CONTROLLO TRUMP SI CREDE IL PAPA “Leone pessimo”. “Non mi fa paura” - Meloni condanna tardi: “È inaccettabile”. Prevost: “Continuerò a dire no alla guerra”. Donald cancella un meme blasfemo. Hormuz, blocco navale Usa suicida di Salvatore - facebook.com facebook