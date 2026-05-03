Paolo Rotelli | Vado a fare il rapper in Francia e lascio il gruppo San Donato racconto la società ultracapitalista
Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo ospedaliero San Donato, ha annunciato di voler trasferirsi in Francia per intraprendere la carriera di rapper. La decisione arriva dopo aver lasciato il suo ruolo nel gruppo sanitario. Nelle sue dichiarazioni, Rotelli ha affermato di voler raccontare la società ultracapitalista attraverso la musica. La sua scelta ha suscitato attenzione nel mondo delle imprese e dello spettacolo.
L'ex presidente del Gruppo ospedaliero San Donato Paolo Rotelli cambia vita e decide di lasciare gli attuali per andare a fare il rapper in Francia L'ex presidente del Gruppo ospedaliero San Donato Paolo Rotelli cambia vita e decide di lasciare gli attuali per andare a fare il rapper in Franc.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Paolo Rotelli, erede del gruppo della sanità privata San Donato: “Lascio gli incarichi, faccio il rapper in Francia”Paolo Rotelli, erede del re della sanità privata Giuseppe e fino a pochi giorni fa presidente del primo gruppo italiano del settore, Gruppo San...
Leggi anche: Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: «Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia»
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Paolo Rotelli: Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Racconto una società ultra capitalista che sta perdendo i valori; Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia.
Paolo Rotelli, erede del gruppo della sanità privata San Donato: Lascio gli incarichi, faccio il rapper in FranciaPaolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, lascia sanità e università per dedicarsi al rap come Mc Pao ... ilfattoquotidiano.it
Chi è Paolo Rotelli, da erede del Gruppo San Donato a rapperErede di uno dei più importanti imperi della sanità europea, Paolo Rotelli ha lasciato la guida del Gruppo San Donato per dedicarsi alla musica. dilei.it
Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, lascia sanità e università per dedicarsi al rap come Mc Pao - facebook.com facebook
Paolo Rotelli: «Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Anche in canottiera e collane si può parlare di cultura e valori» x.com