Paolo Rotelli | Vado a fare il rapper in Francia e lascio il gruppo San Donato racconto la società ultracapitalista

Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo ospedaliero San Donato, ha annunciato di voler trasferirsi in Francia per intraprendere la carriera di rapper. La decisione arriva dopo aver lasciato il suo ruolo nel gruppo sanitario. Nelle sue dichiarazioni, Rotelli ha affermato di voler raccontare la società ultracapitalista attraverso la musica. La sua scelta ha suscitato attenzione nel mondo delle imprese e dello spettacolo.