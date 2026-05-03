Pancalli e l’amico campione | Alex era umile e autoironico Ha abbattuto un muro
Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico italiano dal 2000 al 2025, ha ricordato pubblicamente il suo amico campione, scomparso di recente. Ha descritto Alex come una persona umile e autoironica, sottolineando come abbia superato ostacoli importanti nella sua carriera e nella vita. La testimonianza è stata rilasciata durante un evento in cui sono state condivise storie legate al mondo dello sport paralimpico.
Roma, 3 maggio 2026 – Luca Pancalli è stato il presidente del Comitato Paralimpico italiano dal 2000 al 2025. E sa quanto Zanardi sia stato fondamentale per il movimento. https:www.quotidiano.netvideosportzanardi-trasformare-in-opportunita-gli-imprevisti-della-vita-n3qvmi65 Pancalli, la forza di Alex è che pensava ai fatti, zero retorica. “In questo momento è scontato ricordare l’Alex grande atleta, perché lo è stato, o il grande testimonial del mondo paralimpico, o il grande comunicatore che riusciva a rendere visibile l’invisibile del mondo paralimpico. Io però preferisco ricordarlo come uomo, come persona, perché ha avuto la straordinaria capacità di contaminare la normalità, con la sua umiltà”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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