Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico italiano dal 2000 al 2025, ha ricordato pubblicamente il suo amico campione, scomparso di recente. Ha descritto Alex come una persona umile e autoironica, sottolineando come abbia superato ostacoli importanti nella sua carriera e nella vita. La testimonianza è stata rilasciata durante un evento in cui sono state condivise storie legate al mondo dello sport paralimpico.

Roma, 3 maggio 2026 – Luca Pancalli è stato il presidente del Comitato Paralimpico italiano dal 2000 al 2025. E sa quanto Zanardi sia stato fondamentale per il movimento. https:www.quotidiano.netvideosportzanardi-trasformare-in-opportunita-gli-imprevisti-della-vita-n3qvmi65 Pancalli, la forza di Alex è che pensava ai fatti, zero retorica. “In questo momento è scontato ricordare l’Alex grande atleta, perché lo è stato, o il grande testimonial del mondo paralimpico, o il grande comunicatore che riusciva a rendere visibile l’invisibile del mondo paralimpico. Io però preferisco ricordarlo come uomo, come persona, perché ha avuto la straordinaria capacità di contaminare la normalità, con la sua umiltà”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pancalli e l’amico campione: “Alex era umile e autoironico. Ha abbattuto un muro”

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