Alex Zanardi Luca Pancalli a Tgcom24 | Un grande evangelizzatore dello sport paralimpico

Luca Pancalli ha ricordato Alex Zanardi in un'intervista a Tgcom24, definendolo un grande evangelizzatore dello sport paralimpico. Ha raccontato di aver avuto il privilegio di conoscere Zanardi durante la sua carriera agonistica, citando i suoi risultati a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Pancalli ha sottolineato l'importanza del suo ruolo nel promuovere lo sport tra le persone con disabilità.

"Io ho avuto il grande privilegio di conoscere Alex nel periodo della sua carriera agonistica dove ha ottenuto i più grandi risultati nel mondo paralimpico, come Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016". Lo ha detto Luca Pancalli, ex presidente Comitato Italiano Paralimpico, parlando di Alex Zanardi a Tgcom24. "Vorrei ricordare - ha sottolineato - quanto sia stata importante la figura di Alex per il mondo paralimpico non solo italiano, ma a livello mondiale: ha reso visibile l'invisibile, è riuscito a far comprendere più di qualsiasi altro cosa rappresentasse lo sport, in questo caso paralimpico, per tanti ragazzi disabili. E la sua straordinarietà è questa sua normalità e umiltà con cui affrontava tutte le cose.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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