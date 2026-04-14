Caso Pamela Genini | interrogati Dolci e i genitori dopo lo scempio

Nella notte, presso il Comando provinciale dell’Arma a Bergamo, si sono svolti gli interrogatori di Francesco Dolci e dei suoi genitori in relazione al caso Pamela Genini. L’interrogatorio è durato fino alle prime ore del mattino, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e lasciando ancora molte domande senza risposta. La polizia ha ascoltato le versioni dei coinvolti senza rilasciare dichiarazioni ufficiali al termine dell’operazione.

L’interrogatorio di Francesco Dolci e dei suoi genitori presso il Comando provinciale dell’Arma a Bergamo si è protratto fino alle prime ore del mattino, lasciando aperta una ferita che non accenna a rimarginarsi. I familiari e l’amico della giovane sono stati ascoltati dagli inquirenti nella veste di persone informate sui fatti in merito alla macabra profanazione della tomba di Pamela Genini, la ventenne vittima di un femminicidio avvenuto lo scorso 14 ottobre 2025 a Milano per mano del partner Gianluca Soncin. Le dinamiche che hanno portato Dolci fuori dalla caserma solo intorno alle ore 3 di martedì riflettono la complessità di un’indagine che sta cercando di ricostruire un evento di estrema crudeltà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pamela Genini: interrogati Dolci e i genitori dopo lo scempio Pamela Genini, cadavere decapitato: l’ex Francesco Dolci e i genitori ascoltati per ore dai carabinieriProseguono senza sosta le indagini sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa nell’ottobre 2025 e al centro di un nuovo, inquietante sviluppo legato... Pamela Genini: la testa asportata, periti indagano lo scempioLa salma di Pamela Genini è stata profanata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Il caso della tomba di Pamela Genini solleva domande inquietanti. Secondo il tanatoprattore Pierluigi Ianiri, profanare una tomba non è impossibile ma richiede competenze specifiche. Farlo da soli è possibile, ma difficile. Secondo l’esperto, è più probabile l’a - facebook.com facebook