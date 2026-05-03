Pallanuoto il De Akker Team conquista la Conference Cup!

Il De Akker Team ha vinto la Conference Cup 2025-2026, un torneo continentale di pallanuoto riservato a squadre di livello internazionale. La finale si è conclusa con la vittoria della formazione nel match disputato nell’ultima settimana. La competizione ha coinvolto diverse squadre europee e si è svolta in diverse città, con le partite finali che si sono giocate in una location specifica.

Il De Akker Team vince la Conference Cup 2025-2026, il terzo torneo continentale per squadre di club di pallanuoto maschile: la compagine felsinea, agli ordini di Federico Mistrangelo, piega nell’ultimo atto della Final Four, disputata ad Atene, in Grecia, i magiari dell’Endo Plus Service Honved, battuti per 17-14. Terzo posto per l’Apollon Smyrnis, che vince il derby ellenico contro il Panionios, sconfitto per 15-13. Nel primo quarto il De Akker Team dallo 0-1 vola sul 3-1, ma i magiari rientrano sul 3-3. Nuovo vantaggio felsineo con McFarland, ma gli ungheresi trovano il 4-4. Nella seconda frazione per due volte gli ungheresi passano in vantaggio, ma il De Akker rientra in entrambi i casi, poi arriva il break dei magiari che provano a scappare sull’8-6, ma Lucci ed Erdely sanciscono l’8-8 a metà gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il De Akker Team conquista la Conference Cup! Notizie correlate Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN PosillipoSerata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di... Pallanuoto, sconfitta indolore per il De Akker Team in Conference Cup. Vittoria inutile per il PosillipoSi chiude la fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Atene, in Grecia: nella... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pallanuoto, il De Akker Team piega il Panionios ed è in finale di Conference Cup!; Pallanuoto23° turno infrasettimanale: Stasera alle 20.30 la Florentia ootrebbeessere in A2...; Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno; Mirarchi: Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissime. Pallanuoto, il De Akker Team piega il Panionios ed è in finale di Conference Cup!Il De Akker Team approda in finale di Conference Cup 2025-2026, il terzo torneo continentale per squadre di club di pallanuoto maschile: la compagine ... oasport.it Conference Cup M. De Akker in finale, domenica alle 20 l'HonvedColpaccio della De Akker Team che piega 13-12 i greci del Panionios nella semifinale della Conference Cup maschile. Ad Atene, sede della Final Four, rossoblù trascinati dal mancino di Campopiano, matt ... federnuoto.it Le parole di Tommaso Gianazza al termine della partita di questa sera De Akker Bologna #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto - facebook.com facebook