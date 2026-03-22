Pallanuoto sconfitta indolore per il De Akker Team in Conference Cup Vittoria inutile per il Posillipo
Si chiude la fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Atene, in Grecia: nella terza ed ultima giornata perde il De Akker Team, già certo del passaggio alla Final Four da prima del Girone B, mentre vince il CN Posillipo, già aritmeticamente eliminato nel Girone A. Nel Girone A il CN Posillipo di Pino Porzio saluta la competizione con un successo ai danni degli iberici del CN Tenerife Echeyde con il punteggio di 17-13. Inizio sfavillante dei campani, che spaccano la gara già nel primo quarto, chiuso sul 9-3, per poi amministrare, arrivano a metà gara sul 9-5. I posillipini tornano ad allungare nella terza frazione, portandosi sul 14-9, prima di gestire il match fino al definitivo 17-13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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