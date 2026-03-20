Pallanuoto De Akker Team vittorioso in Conference Cup Sconfitta per il CN Posillipo

Nella prima giornata dei quarti di finale della Conference Cup di pallanuoto maschile, disputata ad Atene, il De Akker Team ha ottenuto una vittoria, mentre il CN Posillipo è uscito sconfitto. La partita si è svolta tra le formazioni italiane impegnate nella fase a gironi della competizione europea. La giornata ha visto un risultato positivo per la squadra olandese e una sconfitta per quella italiana.

Serata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Atene, in Grecia: vince il De Akker Team, mentre viene sconfitto il CN Posillipo. Nel Girone A il CN Posillipo di Pino Porzio viene battuto dai magiari dell’Endo Plus Service Honved, vittoriosi con il punteggio di 15-12. Inizio a spron battuto degli ungheresi, che chiudono il primo quarto sul 4-2, per poi allungare a metà gara sul 10-6. I campani provano ad accorciare e tornano a -3 all’ultimo intervallo, sul 10-13, ma i magiari gestiscono nell’ultimo quarto e difendono il margine fino al definitivo 15-12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN Posillipo Articoli correlati Conference Cup: De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti, il puntoNella seconda fase di qualificazione della LEN Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, le italiane De Akker Bologna e CN Posillipo centrano... Pallanuoto, il Posillipo chiude in testa il girone di Conference Cup. Il De Akker Team è secondoNel Girone D, ospitato a Napoli, il Posillipo rimonta e batte gli spagnoli del Mataró con lo score di 12-10, conquistando il primo posto nel... Approfondimenti e contenuti su Akker Team Temi più discussi: A1 M. 19^ giornata. Brescia batte Savona 15-11, Recco ok in chiusura; Roma Vis Nova chiamata a ruggire con la De Akker; Pallanuoto, la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1; A1 M, Roma Vis Nova-De Akker 12-15. Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN PosillipoSerata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Atene, in Grecia: ... oasport.it Conference M. Posillipo ko, bene De Akker nei quarti di finaleRanieri Impiantistica CN Posillipo e De Akker Team al via della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup maschile. Le otto squadre in corsa sono state suddivise in due gruppi da quattro ... federnuoto.it Bologna De Akker. Ian Asher · Desire. Finali Regionali Esordienti – Riccione Sabato 21 e domenica 22 a Riccione si terranno le Finali Regionali degli Esordienti. Ecco gli atleti qualificati per la De Akker Team: Laura Cananau – 50 farfalla (B2) - facebook.com facebook