Pallanuoto femminile l’Italia vince in World Cup e resta in corsa per il pass diretto per le Finals

L’Italia ha ottenuto una vittoria nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, mantenendo la possibilità di qualificarsi direttamente per le Finals. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra italiana, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide del torneo. La competizione si svolge in diverse tappe, coinvolgendo diverse nazioni e portando avanti il percorso di qualificazione.

Grande vittoria per l’Italia nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nella terza ed ultima partita del Gruppo B, il Setterosa rimonta e batte le padrone di casa neerlandesi, imponendosi con il punteggio di 12-10, rimanendo così in corsa per il secondo posto nel girone, che consegnerebbe alle azzurre il pass immediato per le Finals, senza dover attendere la seconda fase. Nel primo quarto Cocchiere segna subito in superiorità, van de Kraats pareggia, ma Giustini riporta le azzurre avanti. Schaap riprende il Setterosa, Tabani in superiorità griffa il nuovo vantaggio dell’Italia, ma poco dopo Jutte in 6 contro 5 firma il 3-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e resta in corsa per il pass diretto per le Finals Notizie correlate Pallanuoto, la Spagna vince la Division 1 della World Cup. Ultimo pass per le Finals alla CroaziaLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, disputata ad Alessandropoli, in Grecia, ha emesso quest’oggi tutti i suoi verdetti: la... Pallanuoto, World Cup: l’Italia batte USA, cosa manca per le FinalsLa Nazionale italiana di pallanuoto maschile ottiene un risultato cruciale nella seconda giornata della Division 1 della World Cup 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; World Cup pallanuoto femminile: Italia-Australia 15-14. Rimonta e vittoria ai rigori; Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup pallanuoto femminile 2026: il Setterosa cede alla Grecia 11-15. Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e resta in corsa per il pass diretto per le FinalsGrande vittoria per l'Italia nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nella terza ed ultima partita ... oasport.it Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi torna subito in acqua perché la manifestazione prosegue a ritmi incalzanti. Nell'incontro valevole per la terza giornata del girone B della prima fase ... oasport.it Congratulations to the Istanbul Foil World Cup medallists Filippo Macchi (ITA) Egor Barannikov (_AIN) Tommaso Marini (ITA) Giuseppe Franzoni (ITA) Bizzi / Augusto Bizzi & Luca Pagliaricci #esgrima #fencing #escrime #istanbul #türkiye - facebook.com facebook