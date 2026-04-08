Pallanuoto World Cup | l’Italia batte USA cosa manca per le Finals

Nella seconda giornata della Division 1 della World Cup 2026, la nazionale italiana di pallanuoto maschile ha vinto contro gli Stati Uniti. Si tratta di un risultato importante per la squadra, che si sta preparando per le prossime sfide. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole all’Italia, portandola più vicina alla qualificazione per le Finals. La competizione continua con altre sfide previste nel calendario.

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile ottiene un risultato cruciale nella seconda giornata della Division 1 della World Cup 2026. L’Italia ha battuto gli Stati Uniti in maniera netta. Nel bacino di Alessandropoli, in Grecia, la formazione azzurra ha sconfitto gli USA con un perentorio 15-8 nel match valido per il Gruppo B. Grazie a questo successo, la squadra si porta a un solo punto dalla qualificazione aritmetica per la fase finale del torneo. Nel prossimo turno, sarà sufficiente non perdere nei tempi regolamentari contro la Croazia per garantirsi l’accesso all’atto conclusivo della competizione. Pallanuoto maschile, i convocati per la World Cup (IPA Agency) – Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: lista e avversari verso le FinalsLa SerieA1 si fermerà per una settimana per lasciare spazio alla Nazionale italiana. Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: il Settebello in Grecia per cercare le FinalsAl termine della settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato prossimo, il... Temi più discussi: Italia-USA oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; Dove vedere in tv Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streaming. Pallanuoto, World Cup: l’Italia batte USA, cosa manca per le FinalsLa Nazionale italiana di pallanuoto maschile ottiene un risultato cruciale nella seconda giornata della Division 1 della World Cup 2026. Pallanuoto, World Cup 2 ... sportface.it Pallanuoto, l’Italia liquida gli Stati Uniti in World Cup ed è ad un punto dalle FinalsSi completa la seconda giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il ... oasport.it E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook